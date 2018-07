Real Madrid emitió un comunicado oficial sobre supuesto fichaje de Neymar

Real Madrid emitió un comunicado este viernes en su página de internet en el que aclara "que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador" Neymar, desmintiendo así los rumores sobre el interés por hacerse con los servicios del brasileño del París SG.



"Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador", explicó el club blanco en su página de internet.



"La relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que, si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club", precisó el vigente triple campeón de la Liga de Campeones.



El Real Madrid ya emitió un primer comunicado el 3 de julio en el que desmentía una información de la cadena pública TVE "sobre una supuesta oferta del Real Madrid al PSG y al jugador Neymar" de 310 millones de euros.



Neymar fue fichado el pasado mes de agosto por el PSG, que pagó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros al FC Barcelona, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del fútbol.