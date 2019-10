Real Madrid: Florentino Pérez quiere jubilar a Sergio Ramos para traer a este entrenador | VIDEO | FOTOS 

La crisis de Real Madrid en la cancha, parece ser el reflejo de lo que viven los jugadores en su día a día, uno de ellos el capitán del club Sergio Ramos (33 años), quien ha entrado en un conflicto sin solución con el presidente Florentino Pérez según detalla el diario inglés, 'Daily Star', debido ala intensión de hacer regresar a José Mourinho a la Casa Blanca.



El presidente de Real Madrid, entiende que Zinedine Zidane no tiene forma de arreglar la crisis en el club y de repetir las tres Champions League conseguidas en su anterior periodo y por eso espera que José Mourinho pueda llevar al cuadro merengue a levantar una nueva 'Orejona', sin embargo el portugués tiene la resistencia del capitán y hombre más fuerte en el vestuario: Sergio Ramos.



Según 'Daily Star' una de las razones por la que Paul Pogba, no llegó a Real Madrid, pese al pedido de Zinedine Zidane fue debido a que el francés, terminó peleado con José Mourinho durante su última etapa en Manchester United y no deseaba arriesgar una inversión tan fuerte, si existe la posibilidad del regreso del 'Mou'.



Sergio Ramos envió mensaje a sus compañeros tras empate en casa en Champions

Pese a esta información ha sido Sergio Ramos quien ha dado la esperanza a Real Madrid de no quedar eliminado de la Champios League con un gol de cabeza y que terminó con un 2-2 ante Brujas en el Santiago Bernabéu, pero que sigue colero en Grupo A.



El capitán aprovechó sus redes sociales para hacer una autocrítica y luego motivar a sus compañeros a remontar esta temporada en la Champions League.