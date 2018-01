Real Madrid: Hinchas se enamoran de Mauricio Pochettino por esta frase anti Barcelona [VIDEO]

Real Madrid anda en busca de un técnico con personalidad, que reemplace a Zinedine Zidane en medio de una temporada más que negativa para el cuadro madrileño. Todas las luces hoy apuntan al argentino Mauricio Pochettino , entrenador del Tottenham Hotspur, quien no descarta un futuro en la 'Casa blanca'.



Pero los hinchas de Real Madrid, valoran algo más en el discurso de Mauricio Pochettino y es la profunda distancia que siente por el eterno rival."Voy a ser muy claro. No voy a ser nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque me identifico mucho con el Espanyol y el Tottenham. Crecí en Newell's Old Boys y por ello no voy a dirigir nunca a Rosario Central", afirmó este viernes Pochettino en rueda de prensa.



Pero los hinchas de Real Madrid enloquecieron cuando Mauricio Pochetino fue más allá para graficar lo que significaría ponerse el buzo azulgrana. "Prefiero trabajar mi granja en Argentina", añadió el DT de Tottenham.



Real Madrid , por su lado, prepararía una propuesta para Mauricio Pochettino, tras la inminente salida de Zinedine Zidane y también prepara la llegada de Neymar dos contrataciones que darían un vuelco a la situación del club tanto en La Liga como en la Champions League.