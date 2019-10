Real Madrid: Hinchas no perdonan a Gareth Bale este terrible desplante a niño y su mamá | VIDEO | FOTOS  

Gareth Bale terminó de desdibujar su imagen con los hincha de Real Madrid. El delantero gales, quien abandonó el entrenamiento del equipo estuvo de vuelta y en su regreso en el Aeropuerto de Barajas un niño hincha madridista se acercó hasta el goleador para pedirle su firma sin sospechar el desplate del que sería víctima



Los problemas de Gareth Bale parece que están cruzando la linea del campo donde se le cuestiona su rendimiento pues no juega desde el 13 de octubre, por una lesión con su selección ante Croacia. El delantero hizo un viaje relámpago a Londres y faltó al ultima practica de Real Madrid.



Gareth Bale regresó en medio de una nueva de periodistas y para evitar responder preguntas simuló contestar una llamada. Un niño fanático del Real Madrid se acercó hasta el jugador le pidió una firma, gritó su nombre, corrió a su lado todo su trayecto y solo se llevó una mirada despectiva del jugador.



Hinchas de Real Madrid no perdonan este desplante a este niño

De inmediato surgió una avalancha de críticas contra Gareth Bale, en las redes sociales. “El niño no tiene la culpa de que no te guste el fútbol...ni la aburrida vida que llevas en esta hermosa profesión. Fírmale al menos...sonríele al menos”, cuestionaban los hinchas desde Twitter .



“Es un niño tío, ellos son quienes los hacen sus ídolos, mucha basura este tipo”, comentó otro usuario luego del video se volvió tendencia.



Gareth Bale no pudo ser vendido en el último mercado de verano y pese a que Zinedine Zidane asegura no tener problemas en Real Madrid cada vez juega menos y es uno de los mejores pagados, por lo que podría ser vendido al fútbol chino en el mercado de invierno .