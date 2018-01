Real Madrid: Jorge Sampaoli reveló Mauro Icardi está siendo "observado y tentado" por el club español

Jorge Sampaoli , técnico de la selección argentina, dijo que Mauro Icardi "está siendo observado y casi tentado" por el Real Madrid a modo de infidencia, que luego no pudo disimular.



“Es un lindo problema tener tanta riqueza de delanteros en la selección y que todos estén atravesando un buen momento. Hablé con Mauro Icardi y le dije lo que a todos: que no se relaje, que si está bien va a ser convocado. Icardi está siendo observado y casi tentado por el Real Madrid", afirmó Jorge Sampaoli.



Así lo expresó el técnico de la Albiceleste, Jorge Sampaoli, en declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires, tras retornar de una gira por Europa en la que se entrevistó con futbolistas argentinos y con otros entrenadores.



"Normalmente, por la tendencia que hay de que el jugador que destaca en el fútbol argentino se va al exterior, por naturaleza la mayoría de convocados (para la selección) terminan siendo siempre (los que proceden) del exterior", señaló Jorge Sampaoli.

En este sentido, remarcó que no se trata de "minimizar el mercado local", sino que la razón de que entre los convocados para la selección absoluta estén jugadores que no se desempeñan en Argentina es "porque los mejores automáticamente destacan y se van".



"Ahora el fútbol argentino ha empezado a encontrarle alguna veta a competir con los mercados y eso favorece que muchos jugadores se queden y por ahí vengan o retornen otros de mucha calidad. Ojalá el día de mañana sea más equitativo", agregó.



El seleccionador afirmó que el internacional Mauro Icardi, actual delantero en el Inter de Milán, "está siendo observado y casi tentado por el Real Madrid", sin dar más detalles al respecto.



Por otro lado, fue consultado por el capitán, Lionel Messi. "Hablamos con Leo de su actualidad y de que no le pase lo que le pasó en el Mundial anterior, donde llegó extremadamente extenuado. Y buscar que los descansos generen que Leo llegue de mejor forma física y mental de cara al Mundial (de Rusia). Eso va a ser muy importante", destacó.

