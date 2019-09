Real Madrid: José Mourinho es el fantasma que hoy asusta a Zinedine Zidane | VIDEO | FOTOS

Cuando una nueva crisis parece acercarse como tormenta sobre el cielo de Real Madrid. Florentino Pérez estaría dispuesto a no naufragar y ante esta situación soltaría la mano a Zinedine Zidane y podría abrirle las puertas de la Casa Blanca a un viejo conocido: José Mourinho.



El crédito a Zinedine Zidane se le acaba fecha a fecha y más aún cuando los resultados no acompañan la inversión del cuadro madridista. José Mourinho, se encuentra libre luego de su salida de Manchester United. y tras una año fuera de las canchas esta a la espera de una oferta importante,que aún no llega.



Zinedine Zidane tiene contrato hasta el 2022 con un salario anual de 12 millones de euros, esta situación podría desestabilizarse si Real Madrid no logra sumar más de 4 puntos ante Sevilla (Domingo) y ante Osasuna (Miércoles).





Muorinho en el horizonte de Florentino Pérez

De nada valdrán las tres Champions League consecutivas que consiguió Zinedine Zidane. Hoy el DT tiene que sostener el bajo nivel de Toni Kroos, Marcelo, y de Gareth Bale, además la falsa expectativa por el golero Courtois.



José Mourinho mantiene una excelente relación con Florentino Pérez. Además que ha dejado mensajes como aquel en el que asegura haber pasado su mejor época siendo entrenador del Real Madrid. Otra opción en la casa blanca , pero mucho más costosa es la llegada de Jurgen Klopp, pero tendrían que esperar hasta el 2021.