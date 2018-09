Real Madrid: Julen Lopetegui y su chiste rojo que sorprendió e hizo reír a todos en conferencia [VIDEO]

Julen Lopetegui lanzó chiste rojo en plena conferencia de prensa previo al Real Madrid vs Athletic Club por la Liga Santander. El DT blanco respondió de mala manera a periodista que le habló sobre un comentario de Borja Mayoral, su ex jugador.



"Borja Mayoral en su presentación con el Levante dijo que se sintió engañado con su persona porque le dijo que iba a contar con él (para esta temporada). ¿Qué comentario tiene?", le preguntaron al Julen Lopetegui.



"He leído que hace unas semanas antes entendía que se iba a quedar, como así era, pero luego apareció la opción de Mariano (delantero). Pero la palabra engañado no lo dicho. Ha dicho una cosa diferente", arrancó el técnico.

"Ya sabes que no es lo mismo un guardameta, a que te la m..., guarda", continuó Julen Lopetegui, haciendo reír a la sala.