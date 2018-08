Real Madrid: Karim Benzema se convierte en una amenaza al volante por esta razón [VIDEO Y FOTOS]

Karim Benzema , la estrella de Real Madrid , quien espera con ansias el inicio de La Liga , ha vuelto a causar polémica en España luego de compartir un un video en Instagram Stories que no ha dejado contento a nadie dentro del club y tampoco a la policía de tránsito española.



Karim Benzemá no pudo resistirse a grabándose mientras conduce por la autopista a 120 kilómetros por hora. Esta no es la primera vez que el francés de Real Madrid lo hace, y los dirigentes de la casa blanca anda con los cabellos de punta por la exposición al peligro del jugador antes del inicio de La Liga.



En las redes sociales de Real Madrid, Karim Benzemá ha recibido más críticas que halagos el zaguero. Incluso algunos fanáticos han llegado a pedir a la Guardia Civil que tome medidas inmediatamente debido a su 'reincidencia'.



La actitud temeraria de Karim Benzema, puntualmente es por conducir a gran velocidad y con solo una mano sobre el volante.

Entre otros escándalos protagonizados por el hombre del Real Madrid está aquel del 2014 cuando fue acusado de recurrir a los servicios de la exprostituta Zahia Dehar, quien en ese momento era menor de edad.



En el 2015 Benzema estuvo envuelto en un escándalo de extorsión a su excompañero de la selección de Francia Mathieu Valbuena, por un supuesto chantaje con un video de contenido sexual. Este capítulo lo borró de la lista de Didier Deschamps y quedó fuera de la selección de Francia.