Keylor Navas sobre su continuidad: "El día que no piense que puedo ser titular, me voy"

Keylor Navas arrancó de titular en el partido por Copa del Rey de Real Madrid contra Leganés. El 'tico', por la lesión de Thibaut Courtois, también tiene grandes posibilidades de atajar desde el inicio contra Betis por la Liga Santander.

El costarricense recibió este jueves el Trofeo Comunidad Iberoamericana entregado por el Rey Felipe VI. Luego del acto, el arquero se ha referido a temas relacionados de la 'Casa blanca' y su continuidad en la institución.

" El día que no piense que puedo ser titular, me voy para casa. Siempre he trabajado para eso, pero luego hay una persona que decide y a nosotros nos toca trabajar y hacer las cosas bien cuando toca jugar", aseguró Navas a los medios españoles.



El ganador de tres Champions con Real Madrid aseguró que está listo para tomar el puesto mientras Courtois está de baja. "No sabemos qué va a pasar, solo lo sabe el entrenador. Yo estoy al ciento por ciento a disposición del entrenador, tenemos que estar unidos", añadió.



Keylor Navas , vinculado con otros clubes en el inicio del mercado de invierno, decidió ampliar su contrato. "Me veo muchos años aquí. Siempre voy a luchar, el futuro nadie lo sabe pero vivo el presente, que es el Real Madrid y seguiré dándolo todo", indicó.

El portero, por otro lado, lamentó la escasa asistencia al Bernabéu en esta temporada. Aunque reveló que el equipo está convencido que pueden pelear por la Liga. "Está cuesta arriba, pero falta mucho. Mis compañeros creen en sus talentos y la unión del grupo es algo que no ha cambiado", concluyó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.