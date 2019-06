Real Madrid: Ladrones entraron a la casa de Zinedine Zidane e Isco en nueva ola de robos en España |VIDEO 

Isco Alarcón y Zinedine Zidane , volante y entrenador de Real Madrid forman parte de una larga lista de celebridades del deportes quienes vieron vulnerada su seguridad familiar y se han sumado a las víctimas del robo de sus viviendas en una ola de atracos que no tiene cuan do detenerse en España.



Hace una semana la prensa española daba cuenta que Álvaro Morata había sufrido el robo de su casa, mientras disputaba un partido con la selección de España en las Islas Feroe. esta semana le ha tocado a Isco y a Zizou, tal como lo informa el programa 'Jugones'.



La policía ha hecho recomendaciones no solo a los jugadores de Real Madrid en un uso más prolijo de las redes sociales, evitando dar ubicaciones y otros datos que ayudarían a los delincuentes a tener la facilidad para acceder a las viviendas sin ninguna resistencia.

Zizou e Isco en mala racha tras robo de sus casas en Madrid

Esta ola de robos ha engrosado su lista con jugadores como Jordi Alba, Prince Boateng, Karim Benzema, William Carvalho, Joaquín, Funes Mori, Kondogbia, Gabriel Paulista, y Álvaro Morata, teniendo la modalidad de ingresar en sus residencias cuando están de vacaciones o en un partido importante de fútbol.