Real Madrid: Llegada de Antonio Conte frenaría el fichaje de este crack para el equipo |VIDEO |FOTOS  

Real Madrid tocó fondo en la presente temporada. La goleada sufrida ante Barcelona, acerca cada vez más al italiano Antonio Conte al equipo galáctico, pero esta contratación frenaría la llegada de uno de los jugadores más esperados en la 'Casa Blanca': Eden Hazard.



La relación entre Antonio Conte y el belga, Eden Hazard, en Chelsea, siempre fue difícil y tras la salida del entrenador italiano, del cuadro de Londres, salieron a la luz muchos cortocircuitos entre ambos. Es por eso que con la llegada del italiano se frustraría el acercamiento que ya existía entre los 'blues' y Real Madrid, por el volante .



Eden Hazard habló más de la cuenta del que podría ser el nuevo entrenador del Real Madrid, algo que el DT no olvidará fácilmente "Ahora disfrutamos porque estamos jugando un buen fútbol, me gusta más este estilo, que es completamente distinto al de Mourinho y Antonio Conte. Me gusta tener el balón, cuando lo tenemos somos más peligrosos", contaba el Belga a inicios de este mes.

Antonio Conte se marchó del Chelsea peleado con Eden Hazard.

Diario Marca, de España, también destaca esta posibilidad ante la inminente llegada de Antonio Conte "la llegada del italiano supondría el adiós del delantero de firmar por el Real Madrid. No quiere volver a cruzarse con él", afirmó el portal español .