La afición de Real Madrid expresó rechazo total por Kylian Mbappé, luego de que el delantero eligiera renovar contrato con PSG. Entonces, en medio de ese contexto, el galo se cruzó con Luka Modric, uno de los máximos referentes del equipo, en el partido entre Francia y Croacia por la Liga de Naciones de UEFA.

Ese 14 de junio, días después de que ‘Kiki’ se comprometió con ‘Les Parisiens’, el volante de la ‘Casa Blanca’ se acercó a su rival de turno, le abrazó e intercambiaron algunas palabras. Ese gesto fue señalado por los seguidores del Madrid y la prensa de España. Al respecto, el croata se pronunció en una entrevista con Sportske.

“¿Se arrepiente?”, le consultaron en el medio de su país. “Vamos, por favor, ¿de qué arrepentirme? De hecho, esas historias de los medios me parecieron divertidas. Entiendo a los medios de comunicación, que hacen algo especial en todo lo que pueden, pero aquí solo se trata de una solicitud para un niño y el cumplimiento de su deseo”, aclaró.

Y ‘Lukita’ prosiguió: “El hijo pequeño de Vida ama a Mbappé, me pidió que le preguntara por la camiseta porque esperaba que me la diera. Por supuesto que lo hice por el hijo de Vida como lo haría por cualquier niño si pudiera. Con Kylian, para mi colección, ya he intercambiado camisetas en partidos anteriores…”, expresó.

Mbappé y Modric, el pasado 14 de junio. (Foto: Captura)

La decisión de Mbappé

Luego, siguiendo con el tema Kylian, Modric también valoró el paso que dio el campeón del mundo para su carrera. El centrocampista destacó el excelente nivel del atacante, pero aclaró que el club, en este caso Real Madrid, nunca dependerá de la llegada de un futbolista, por más importante que sea.

“Mbappé decidió lo que decidió, ese es su derecho y ahora vive con esa decisión. Todos pensamos que vendría con nosotros, no sucedió... y ¿ahora qué? Bueno, no vamos a crucificarlo. Mbappé es un gran jugador, pero como siempre repito, en cualquier contexto, ningún futbolista es más importante que el club. El Real Madrid es el más grande, por encima de todos los jugadores y siempre será así”, sentenció.

Mbappé renovó hasta 2025. (Foto: PSG)

Respuesta a los críticos

Modric dio valor a la campaña de Real Madrid en Champions League, pese a las opiniones contrarias de los expertos. “Eliminas al campeón de Francia y te viene el campeón de Europa. Eliminas al Chelsea y luego, el campeón de Inglaterra. También echas al City... ¡Y Liverpool! Todos los equipos, wow, ¡y todavía algunos dicen que tuvimos suerte!”, dijo.

“Pero cómo vas a eliminar a todos esos mega equipos sin calidad y juego, no lo entiendo. Existe esa tesis de que nosotros ganamos títulos por milagro y fortuna. Pero bueno, no me importa. Que unos opinen y nosotros, mientras, ganemos”, sentenció el volante de la ‘Casa Blanca’ por una temporada que no se olvidará.