La jugada polémica del partido Real Madrid vs. Borussia Dortmund, y que dio que hablar en la segunda fecha de la Champions League, fue la mano de Sergio Ramos a un metro de la línea del arco de Keylor Navas.



El jugador del Borussia Dortmund Yarmolenko inició una jugada por derecha y el centro pasado terminó en Philipp, quien remató y exigió al portero del Real Madrid. No obstante, Sergio Ramos tocó la pelota con la mano y cambió la trayectoria del balón.



El árbitro holandés Bjorn Juipers no advirtió la falta, y tampoco sus colaboradores. La pelota fue despejada al tiro de esquina por Isco y provocó los reclamos de los jugadores del Borussia Dortmund.



La jugada se dio cuando el partido estaba 0-0 y ambos equipos intercambiaban ataques. Al final, Real Madrid se impuso con goles de Gareth Bale, justo cuatro minutos después de la jugada polémica, y un doblete de Cristiano Ronaldo.

Así fue la polémica jugada de Sergio Ramos:

Real Madrid: La mano de Sergio Ramos que debió ser penal y pudo cambiar el partido con Borussia [VIDEO: ESPN]

