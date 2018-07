Real Madrid: Mira la galáctica presentación de Vinicius Júnior en el Santiago Bernabéu [VIDEO Y FOTOS]

Vinicius Júnior , con apenas 18 años fue presentado como la nueva estrella del Real Madrid . El brasileño espera llenar el vacío que dejó la partida de Cristiano Ronaldo quien deja muy alta la valla para el delantero del Flamengo.



Los hinchas de Real Madrid dieron una cálida bienvenida a Vinicius Júnior cuando saltó el césped del Santiago Bernabéu, donde dio sus primeras toques de balón con la camiseta blanca, como hace nueve años lo hizo Cristiano Ronaldo .



"Quiero agradecer a Ronaldo (Nazario), un mito, alguien a quien he seguido siempre que esté aquí a mi lado. Estar aquí firmando mi contrato con el Real Madrid , me siento muy feliz y sé que él jugó con esta camiseta y quiero dar muchos éxitos al club", sostuvo Vinicius Jr .



Minutos antes el presidente del Real Madrid , Florentino Pérez, y Vinicius Júnior firmaron su vinculo con la Casa Blanca de primer momento por cuatro temporadas.



Por su parte, Ronaldo no dudó en elogiar el nivel de su compatriota " Vinicius Junior es un jugador con muchísima calidad, talento, es la gran esperanza de futuro de Brasil. En Real Madrid fue donde más feliz he estado jugando al fútbol, aquí he logrado las cosas más importantes de mi carrera. Puede ser difícil al principio, pero es el mejor lugar en el que puedes estar", dijo a su ahijado.



El llamado a llenar el vacío que dejó Cristiano Ronaldo, al marcharse a Italia, no evadió su responsabilidad. "Es único saltar a este césped. Simplemente quiero agradecerselo a Dios, a mi familia y a mis amigos que tanto me han ayudado. Todo lo que he hecho en el Flamengo puedo repetirlo y hacerlo mejor. Creo que mi juego es más parecido a Neymar", apuntó.