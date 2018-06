Real Madrid: Esta es la nueva cifra con la que pretende llevarse a Neymar de PSG [VIDEO Y FOTOS]

Real Madrid sabe que necesita un nombre que maquille el momento que vive tras la salida de Zinedine Zidane. Florentino Pérez, está convencido que la llegada de Neymar , después del Mundial de Rusia 2018 , sería el impulso que necesita el cuadro merengue y para ello no escatima ni un solo euro.



Mientras Neymar se concentra con la selección de Brasil, para el mundial de Rusia 2018 , el diario británico The Sun, asegura que Real Madrid ha superado su oferta de 260 millones de euros y hoy su propuesta asciende, nada menos, que a 350 millones de euros.



Neymar llegó el verano pasado a PSG por 222 millones de euros,

por un contrato de al menos dos años y que incluye una cláusula de rescisión a partir del 1 de septiembre de 2018 de 300 millones de euros. Antes de esta fecha el único que podría firmar su salida es el dueño del club, el qatarí, Al Khelaifi, quien está convencido de que el brasileño no llegara a Real Madrid .



Para financiar esta gigantesca operación de Real Madrid estaría la marca deportiva Nike. La llegada de Neymar haría el equipo rompa su patrocinio con Adidas que iba hasta el 2020 como lo hizo Chelsea en octubre de 2016 y también AC Milan.



El presidente del Real Madrid no ha escondido su predisposición por traer al crack del PSG. “ Neymar estando en el Madrid tendría más facilidades de ganarlo (Balón de Oro), el Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador”, dijo después de la ceremonia del galardón que Cristiano Ronaldo ganó por quinta vez.



Neymar percibe 38 millones de euros netos por temporada y es el segundo futbolista mejor pagado del mundo por detrás de los 50 millones de Lionel Messi. Lógicamente, el brasileño llegaría al Real Madrid mejorando esa suculenta ficha anual, muy por encima de lo que cobra Cristiano (21 millones netos).