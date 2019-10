Estrella y promesa del Ajax descartó su fichaje al Real Madrid: "No quiero irme"

El jugador del Ajax Donny van de Beek descartó este miércoles marcharse del Ajax durante el mercado de invierno, y aseguró que seguirá vistiendo la camiseta del equipo holandés hasta, al menos, el final de la temporada, algo que saben en el Real Madrid.



“No quiero irme del Ajax durante las vacaciones de invierno, jugaré aquí toda la temporada. Eso me da claridad y tranquilidad, ya veré qué pasa después”, dijo el centrocampista a la revista holandesa “Voetbal International”.



Van de Beek reconoció el pasado agosto el interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios, pero el fichaje finalmente no se consumó.



Preguntado por si ha informado al club madrileño de su intención de quedarse en Amsterdam una temporada más, respondió: “Todos lo saben”.



“Quizás algún día en mi carrera cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero ahora no quiero”, añadió.



El Ajax negocia actualmente con el centrocampista una mejora económica de su contrato, aunque no sería una ampliación porque se mantendría hasta mediados de 2022.



“El vínculo entre Ajax y yo siempre ha sido bueno. Me alegra saber que me aprecian y quiero devolvérselo al club con nuevos logros”, aseguró.

