Real Madrid y River Plate al Mundial de Clubes 2018: Estos son todos los participantes confirmados | FOTOS

River Plate campeonó en la Copa Libertadores tras derrotar 3-1 a Boca Juniors y se convirtió en el último equipo en clasificarse al Mundial de Clubes 2018. El cuadro argentino se jugó uno de sus mejores partidos y se alzó con su cuarto campeonato continental que jugó en el Santiago Bernabéu.

El Mundial de Clubes 2018 tendrá como sede Emiratos Árabes Unidos y empezará el 12 de diciembre con el enfrentamiento entre el anfitrión Al Ain contra el Wellington de Nueva Zelanda, representante de Oceanía.

El ganador de ese juego clasificará a cuartos de final para medirse al Esperance de Túnez, representante de África. El vencedor de este duelo se verá las caras contra River Plate en las semifinales el próximo 15 de diciembre.

En las otras llaves, Chivas de Guadalajara se enfrentará a Kashima Antlers de Japón. El vencedor del choque entre mexicanos y nipones será el rival de Real Madrid en las semifinales el próximo 19 de diciembre.

La gran final del Mundial de Clubes 2018 y el duelo por el tercer lugar será el 22 de diciembre. Cabe señalar que Real Madrid defenderá el título del torneo y va por su tercera corona consecutiva.

- FASE ELIMINATORIA (12 diciembre):



10:30 a.m. Al Ain vs. Team Wellington (M1)



- CUARTOS DE FINAL (15 diciembre):



08:30 a.m. Kashima Antlers vs. Chivas (M3)



11:30 a.m. ES Tunis vs. M1 (M2)



- SEMIFINALES



18 diciembre



11:30 a.m. River Plate vs. M2 (M5)



19 diciembre



11:30 a.m. M3 vs. Real Madrid (M6)



- TERCER Y CUARTO PUESTO (22 diciembre)



8:30 a.m. Perdedor M5 vs. Perdedor M6



- FINAL (22 diciembre):



11:30 a.m. M5 vs. M6