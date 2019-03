Real Madrid: Santiago Solari abrió expediente de indisciplina a Isco por esta razón |VIDEO |FOTOS 

La guerra continúa en Real Madrid. Santiago Solari , dejó fuera Isco Alarcón para el duelo de este domingo ante Valladolid, los motivos han saltado a la luz y esta vez parecer el conflicto entre ambos ahora está en manos de la comisión de disciplina del club.



Santiago Solari ha enviado a Isco Alracón a Comité de Disciplina del Real Madrid, debido a que el volante no asistió a las charlas del Comando Técnico y abandonó la concentración en el instante en que se enteró que no sería parte del duelo por Champions League ante Ajax de Holanda que terminó con la eliminación de los merengues.



“El técnico informó al club de la ausencia de Isco y el Real Madrid, fundamentándose en su código interno, le ha abierto un expediente sancionador”, asegura diario AS de España.





Santiago Solari sigue en en guerra con Isco

Santiago Solari tampoco ha querido ocultar la situación de Isco Alarcón ante la prensa y fue tajante. “Las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna y privada. Lo deportivo es como siempre, no cambia. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva. Es inexorable", aseguró.