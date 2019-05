Real Madrid: Sergio Ramos habría pedido salir de club merengue para irse a China

La temporada terminó paraReal Madrid sin título alguno, ni a nivel local ni a nivel internacional. Los merengues tuvieron una campaña para el olvido y ya piensan en lo que será el próximo curso, en el que surge la incertidumbre si continuarán con Sergio Ramos en la plantilla.

Dicho escenario se presenta, ante la revelación que realizó este lunes el programa de TV Jugones, de La Sexta, conducido por Josep Pedrerol. A través de un informe, el medio dio a conocer que Sergio Ramos le comunicó al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, su deseo de dejar la Casa Blanca.

" Sergio Ramos le ha pedido al Real Madrid salir gratis. Tiene una oferta muy importante de China", indica Jugones. Esa habría sido la principal razón para que se realice una urgente reunión, en la que participaron el citado jugador, su hermano y representante (René Ramos), su abogado (Julio Senn) y el máximo directivo del elenco merengue.

🚨NOTICIA #JUGONES | @SergioRamos le HA PEDIDO al REAL MADRID SALIR GRATIS. Tiene una OFERTA MUY IMPORTANTE de CHINA. pic.twitter.com/aKrecwwNoh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2019

Por su parte, el diario As hizo publica la que habría sido la contundente respuesta de Florentino Pérez ante la solicitud de Sergio Ramos. "No te puedes ir, el Real Madrid no puede regalar a su capitán".

Sergio Ramos llegó a Real Madrid con 19 años procedente del Sevilla, para la temporada 2005-06. El corajudo defensor tiene contrato con el elenco español hasta el 2021.