Real Madrid: Sergio Ramos y un polémico canto a los demás equipos de Europa [VIDEO]

Real Madrid consiguió su tercera Champions League consecutiva y festejaron a lo grande en la capital española. Sin dudas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Marcelo han sido los animadores de la fiesta.



La plaza de Cibeles en Madrid fue una de las paradas que hizo el bus que trasladaba a los campeones. Allí, con animador incluido, Sergio Ramos y compañía empezaron a saludar a los hinchas.



Cuando de repente, el conductor del evento comenzó cantar: ¡Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer...! A lo que inmediatamente le pide a Sergio Ramos que lo acompañe.



El capitán del Real Madrid dijo: "A ver, venga o lo compramos. Como no te voy a querer, como no te voy a querer si fuimos Campeones de Europa, una y otra vez", fueron las frases que lanzó Sergio Ramos en referencia a otros clubes grandes de aquel continente que no han podido alcanzar sus récords.



Real Madrid culminará sus festejos en el estadio Santiago Bernabeú con el trofeo de una nueva Liga de Campeones. Un festejo inolvidable para miles y miles de hinchas que salieron de sus casas en todo Madrid. Nadie se lo perdió.