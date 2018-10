Real Madrid: Sergio Ramos tuvo matonesca reacción con juvenil y recibe críticas en redes sociales |VIDEO 

La tensión en el Real Madrid ha hecho perder los papeles hasta los jugadores más experimentados. La situación de inestabilidad se ha reflejado en una reacción violenta de Sergio Ramos contra el juvenil Sergio Reguilón a solo pocas horas del encuentro con el Viktoria Plzen por la Champions League.

Sergio Ramos golpeó con el balón en reiteradas ocasiones al juvenil, como reacción a que el juvenil, recién promovido al Real Madrid, lo había impactado de casualidad con el hombro la nariz de su capitán, durante en un juego de balonmano en el entrenamiento en la 'Casa Blanca'.

La violencia con que Sergio Ramos lanzó el balón sobre la humanidad del joven causó sorpresa en toda la plantilla del Real Madrid. Cuando el juvenil se acercó a su posición nuevamente tomó el balón y lo pateó contra Reguilón quien se desestabilizó y no protestó.

Luego de una avalancha de criticas en las redes sociales del Real Madrid, durante las primera horas del día, Sergio Ramos no tuvo más remedio que ofrecer disculpas por su mala reacción "No es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full ¿Verdad Regui?", le preguntó a su compañero

quien aceptó las disculpas del caso.

"Siempre con mí equipo y con mí capitán, a por la victoria mañana", respondió Sergio Reguilón, el lateral izquierdo del Real Madrid en su cuenta de Twitter, tras el incidente con Sergio Ramos.