Real Madrid: Esta sería la despedida que Keylor Navas hizo desde su cuenta de Instagram |VIDEO |FOTOS  

El arquero de Real Madrid , Keylor Navas , subió una polémica imagen en sus historias de Instagram , en la que se le observa saludado a a los hinchas merengues y rotula la foto con la frase: “gracias por todo”, que alimenta los rumores de su salida del cuadro que dirigen Santiago Solari.



Para nadie es un secreto que Keylor Navas no se encuentra a gusto en el Real Madrid, donde el entrenador, Santiago Solari, no lo considera como titular en todas las competiciones donde levantó las tres últimas Champions League.



Keylor Navas aprovechó que como cada año Real Madrid abre las puertas de su complejo deportivo para que los aficionados disfruten del último entrenamiento del año y en este 2018 no fue la excepción. Allí el golero costarricense aprovechó para despedirse de los hinchas que ya especulan con el futuro del guardameta en la Juventus o en Arsenal de la Premier League.



Keylor Navas ensayó su despedida con Real Madrid desde Instagram.

En días pasados se rumoreó del interés del Arsenal de Inglaterra y han sido los “Gunners” quienes más han pujado para hacerse con los servicios del golero que también ha sido recomendado por Cristiano Ronaldo para llegar al cuadro de Turín.