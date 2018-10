Real Madrid: Esta es la sorprendente orden que Santiago Solari ha dado a sus nuevos jugadores |VIDEO |FOTOS 

El primer contacto de Sa ntiago Solari con la prensa ha sido más que interesante y sobre todo por el primer mensaje directo a los jugadores de Real Madrid. Un mensaje que recoge el pedido de de los hinchas que este miércoles, por la Copa de Rey, esperan ver un nuevo plantel dentro del campo.



El primer mensaje del argentino, Santiago Solari, es ganar. Hoy la idea de juego no ha sido su prioridad ni los caminos para llegar al triunfo, pues cuando le preguntaron sobre la filosofía de juego para este miércoles con Real Madrid, respondió. "La idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones, ganar mañana y nada más".



En nuevo entrenador del Real Madrid también ha revelado la fotografía actual del plantel en el vestuario. "Son un grupo de campeones y de guerreros. Están golpeados y con ganas de cambar esta situación, estuve el vestuario y no miran con recelo a nadie y saben que en los momentos más delicados sale el carácter", dijo Santiago Solari.



Tampoco se dejó intimidar cuando lo quisieron comparar con un histórico en el Real Madrid, Zinedine Zidane "A Zizou dejémosle en paz, es una de las figuras más grandes del Madrid. A Zizou no se le puede adjetivar, hay que dejarlo tranquilo en su grandeza", agregó el 'Indiecito'.

Santiago Solari lanzó motivadora frase a sus jugadores de cara su primer partido.

La prensa que llegó hasta las instalaciones del Real Madrid cuestionó sobre sus ambiciones de quedarse al frente del equipo hasta final de temporada. "Todos estamos de paso, en la vida y en esta profesión. Lo importante es el día a día. Lo importante es la ilusión del día a día", añadió santiago solari con muy humor durante toda la conferencia.



Finalmente, también aclaró la situación del brasileño Vinicius Juniors a quien se le ha acusado de no dar la talla para Real Madrid "No hay jugadores en la primera plantilla que no tengan el nivel, va tener oportunidades como las tienen todos, es un gran jugador"