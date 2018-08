Real Madrid: Thibaut Courtois empezó guerra por el arco con Keylor Navas con esta frase [VIDEO Y FOTOS]   

Real Madrid presentó en el Santiago Bernabéu a su nueva estrella el golero belga, Thibaut Courtois , quien dejó claro que se suma a la platilla con la firme intensión de ser titular y arrebatarle el puesto a su competidor, Keylor Navas , ganador de las últimas tres Champions League de manera consecutiva.



Thibaut Courtois, acompañado de su familia recibió la bienvenida de Florentino Pérez y luego de todos los hinchas del Real Madrid que aguardaban su presentación en la 'Casa Blanca'.



Thibaut Courtois, reconoció que ganarle la pulseada a Keylor Navas no será una tarea fácil, pero que conseguirá su objetivo. "Ningún equipo donde he ido me ha dicho que sería titular. En el Chelsea estaba Peter Cech y acabé jugando yo. Vengo a competir, demostrar quién soy y el entrenador decide. Hoy Cech es mi amigo", aseguró el nuevo golero del Real Madrid.



El arquero belga también mostró respeto por Keylor Navas. "Me han dicho que es una gran persona y como portero es un grandísimo futbolista también. Vengo con el máximo respeto a competir con todos", añadió Thibaut Coutois

"Yo vengo a competir al máximo y a tratar de ayudar al Real Madrid a ganar partidos y trofeos. Vengo con el máximo respeto con el grupo de porteros y a ayudar con lo que me toca", agregó Thiabut Courtois, uno de los jugadores consagrados en Rusia 2018.