Real Madrid vs Al Ain : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro merengue se enfrenta al equipo árabe este sábado en el estadio Sheikh Zayed Sports City de Abu Dhabi por la final del Mundial de Clubes 2018. Real Madrid busca un triunfo ante Al Ain y alcanzar el tricampeonato del certamen de equipos. (11:30 a.m. hora peruana) (TV: Fox Sports para América) (17:30 horas españolas) (TV: La 1 de TVE para España)



Un triunfo de los españoles en la final Real Madrid vs Al Ain podría situarlos como el primer equipo en la historia en ganar por tres años seguidos el Mundial de Clubes y en condición de campeón de la Champions League. Además, con el título el equipo merengue superaría a Barcelona en cantidad de palmares.



El partido Real Madrid vs Al Ain tiene al equipo español como claro favorito y que ya cumplió con superar de forma holgada a Kashima (3-0). No obstante, el rival dio la sopresa tras eliminar por penales a River Plate, el flamante campeón de la Copa Libertadores.



La final Real Madrid vs Al Ain será clave para el equipo español que espera coronarse en el Mundial de Clubes y cerrar el año de la mejor manera tras la irregularidad de resultados en la Liga Santander, que lo han colocado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.



Asimismo, el Real Madrid vs Al Ain puede encaminar al propio técnico Santiago Solari a su primer título internacional con el equipo blanco tras asumir el cargo y ser ratificado hasta el final de la presente temporada.

Real Madrid vs Kashima: Gol de Bale (Fuente: Fox Sports)

Solari encara el Real Madrid vs Al Ain con confianza y alista el mismo equipo que le ganó a Kashima en las semifinales. Con Gareth Bale en el ataque y la posibilidad de incluir a Casemiro recuperado, o mantener a Marcos Llorente.



Bale llega motivado tras marcar un triplete en el último partido y si vuelve a anotar en el Real Madrid vs Al Ain se convertiría en el máximo goleador histórico del Mundial de Clubes , superando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



Real Madrid vs Al Ain será la oportunidad para el equipo anfitrión de buscar la hazaña épica y derrotar al poderoso equipo blanco. Con Marcus Berg, Caio, Hussein El Shahat, Tsukasa Shiotani y el arquero Khalid Eisa como máximas figuras y referentes, están preparados para dar pelea. Dos triunfos rutilantes ante Wellington de Nueva Zelanda y River Plate de Argentina son los antecedentes promisorios del equipo árabe.



Su fuerte llega a balón parado, la picardía que tiene presente Solari con bloqueos en esas acciones que no suelen ser castigadas por los colegiados y que enfadó a River, y la velocidad ofensiva por bandas. Sus defectos a explotar la inestabilidad defensiva y menor calidad en la zona de construcción. Un ritmo alto de juego madridista les haría sufrir aunque para ellos, jugando a 150 kilómetros de casa, ya es su mayor éxito competir en la final.

Horarios y canales de TV de la final Real Madrid vs Al Ain:



Argentina: 13:30 horas por Fox Sports y Fox Sports Premium

México: 10:30 horas por Fox Sports

Colombia: 11:30 horas por Fox Sports

Estados Unidos: 08:30 PT horas | 11:30 ET horas por Fox Sports 1 y Telemundo.

España: 17:30 horas por La 1 TVE

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Al Ain:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.

Al Ain : Khalid Eisa; Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmed, Tsukasa Shiotani, Tongo Doumbia, Ahmed Barman, Hussein El Shahat, Caio, Mohamed Abdulrahman, Marcus Berg.