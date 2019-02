Real Madrid vs Ajax EN VIVO Empatan 0-0 Amsterdam por octavos de final ida de Champions League

Real Madrid vs Ajax OCTAVOS DE FINAL CHAMPIONS LEAGUE | EN VIVO | EN DIRECTO. 'Blancos' ya están en el Johan Cruyff Arena de Holanda donde se enfrentan a los 'blanquirrojos' por los octavos de final ida de Champions Leagu e. Transmite Fox Sports para Latinoamérica.



Para este Real Madrid vs. Ajax , Solari se decidió por el tridente: Bale-Benzema-Vinicius, quienes estarán acompañados de Courtois, Carvajal, S. Ramos, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro y Reguilón en en once que enfrentará a los de Amsterdam.



En tanto el Ajax tendrá en el campo a: Onana, De Ligt, Van de Beek, Neres, Tadic, Mazraoui, Blind, Schöne, De Jong, Ziyech y Tagliafico

ALINEACIONES REAL MADRID VS. AJAX

SOLARI CONFÍA EN SU EQUIPO



El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari mostró su deseo que su equipo juegue contra el Ajax "con el mismo espíritu de los últimos partidos".



Real Madrid ha ganado seis de los últimos siete últimos partidos disputados (el otro es el empate 1-1 contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa de Rey ).



También recordó que el Johan Cruyff Arena es un estadio histórico, ya que en ese el Real Madrid ganó la séptima Copa de Europa (1-0 contra la Juventus) : "Tenemos grandes recuerdos de este estadio, ojalá esto sea una continuidad".

¿MARCELO E ISCO SUPLENTES?



Desde la llegada de Solari al Real Madrid, Marcelo e Isco han pasado de ser titulares indiscutibles en el equipo blanco a ocupar la banca de suplentes desde octubre de 2018, incluso a Gareth Bale, pero este último aprovechó su oportunidad ante el Atlético Madrid, el pasado sábado 9 de febrero para marcar el tercer gol, su 100º con la camiseta del Real Madrid.

SANGRE NUEVA



Vinicius, Sergio Reguilón, Dani Ceballos, Álvaro Odriozola o el uruguayo Fede Valverde son la nueva cantera que Santiago Solari está explotando en el nuevo Real Madrid y le está funcionando.



Vinicius , promesa brasileña de 18 años, se ha convertido en la revelación del curso. Mejor en cada partido; dribla, desborda, se asocia y muestra mucha complicidad con Karim Benzema, mejor goleador del Real Madrid este curso (18 tantos).



El otro gran descubrimiento blanco es Reguilón, de 22 años, lateral izquierdo de consistencia defensiva, que ha llevado a Marcelo al banquillo en un puñado de partidos.

AJAX TAMBIÉN AMENAZA



Desde que inició su participación para esta edición de la Champions League, Ajax no ha perdido el paso, ni ningún partido, por lo que podría ser la sorpresa hoy cuando se enfrente al poderoso Real Madrid, que va en busca de su cuarto título consecutivo en este ansiado torneo europeo.



Este fue el camino que tuvo que recorrer para estar en los octavos de final de la Champions League:

Real Madrid del técnico Santiago Solari viene de dos grandes resultados. Primero empató 1-1 con Barcelona de visita por las semifinales ida de la Copa del Rey. Y luego se llevó un triunfazo del Wanda Metropolitano al imponerse 3-1 frente al Atlético Madrid.



Con Vinicius Junior, Gareth Bale y Karim Benzema en la delantera, Real Madrid sueña con una nueva Champions League para seguir haciendo historia en el fútbol mundial.



Ajax, por su parte, no atraviesa un buen momento en cuanto a resultados. Perdió 2 de sus últimos 3 choques en la Liga de Holanda. Pese a ello, el local marcha en la casilla 2 del campeonato doméstico con 50 puntos, a 6 unidades del líder PSV.

Real Madrid vs Ajax: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Reguillón; Casemiro, Kroos, Modric, Bale; Vinicius, Benzema.



Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Van de Beek, De Jong, Ziyech, Tadic; Dolberg, Neres.