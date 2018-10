Real Madrid vs Alavés EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE por Liga Santander

Real Madrid vs Alavés EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' visitan este sábado a los 'Albiazules' en el Estadio de Mendizorroza por la fecha 8 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 11:30 a.m. de Perú (6:30 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Alavés vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Real Madrid del técnico Julen Lopetegui atraviesa un duro momento. Acumula 3 partidos sin ganar ni marcar goles (2 por Liga Santander y 1 por Champions League). Ahora tendrá una nueva oportunidad ante Alavés fuera de casa.

Real Madrid viene de caer 1-0 ante CSKA Moscú por la Champions League, un resultado que preocupó muchísimo a sus hinchas, quienes empiezan a incomodarse con el amargo presente.



Pese a los malos resultados, Real Madrid marcha en la casilla 2 de la Liga Santander con 14 puntos, al que Barcelona, pero con menor diferencia de gol.



Para el choque con Alavés, Real Madrid recuperará a dos jugadores de peso que no estuvieron ante el cuadro ruso: Sergio Ramos y Gareth Bale. Los que todavía no se recuperan son Marcelo y Dani Carvajal.



Alavés, por su parte, lleva 2 partidos sin ganar en la Liga Santander. El local se ubica en la posición 6 con 11 puntos. ¿Aprovecharán presente del Real Madrid?

Real Madrid vs Alavés: Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Ramos, Reguillón; Casemiro, Kroos, Modric, Bale; Asensio, Mariano.



Alavés: Pacheco; Ximo, Navarro, Maripán, Laguardia; Duarte, Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Sobrino, Calleri.