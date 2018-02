Real Madrid vs Alavés: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Real Madrid vs Alavés : EN DIRECTO ONLINE TV Los blancos enfrentan a los Albiazules este sábado en el estadio Santiago Bernebéu por la fecha 25 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Alavés para asegurar su pase a la próxima Champions League. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv en España)(16:15 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga)



Real Madrid vs Alavés pondrá a prueba la recuperación del cuadro merengue tras encadenar cuatro victorias seguidas, que incluye un sensacional triunfo ante PSG por los octavos de final de la Champions League.



Para el Real Madrid vs Alavés regresarían a la titularidad Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. El tridente ofensivo es una apuesta sin dubitaciones para el técnico Zinedine Zidane. Ello debido a la baja de Marco Asencio, reclamado por la afición por su buen momento.



En los partidos previos al Real Madrid vs Alavés tanto Asencio como Lucas Vázquez hicieron un buen papel y transformaron el juego del cuadro blanco, que espera todavía la reaparición de Isco a plenitud.

Sobre la tabla de posiciones parece que el reto es acequible. Real Madrid vs Alavés presenta a dos equipos en ubicaciones opuestas en la clasificación. Los merengues en el tercer lugar pero lejos del líder Barcelona y los Albiazules en el puesto 16 pero lejos del descenso.



En suma, el Real Madrid vs Alavés podría ser la oportunidad para los merencgues de tentar el segundo lugar que ocupa Atlético Madrid, con siete puntos más en la tabla. No obstante, asegurar un cupo a la Champions 2018-2019 es el objetivo -todavía no asegurado- debido al acecho de Sevilla y Villarreal.



Real Madrid no podrá contar además con Sergio Ramos suspendido y Marcelo lesionado. No basta con ello, ya que Jesús Vallejo, Toni Kroos y Luka Modric también se pierden el partido ante Alavés por encontrarse sentidos.

Más allá de la posición en la tabla. Real Madrid ha sabido complicarse de manera inesperada con varios equipos esta temporada. Por ello la diferencia de 14 puntos con el Barcelona.



Pero Alavés también sufrirá para armar su once. Munir está suspendido y Carlos Vigaray lesionado. Además de Héctor Hernández fuera de forma.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Alavés:



Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Theo; Casemiro, Ceballos, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Alavés: Pacheco; Martín Aguirregabiria o Alexis, Rubén Duarte, Rodrigo Ely, Laguardia; Tomás Pina, Manu García, Alfonso Pedraza, Ibai Gómez; John Guidetti y Rubén Sobrino.

