Real Madrid vs Alavés: EN VIVO Con Vinicius, Benzema y Bale, juegan por la Liga Santander

Real Madrid vs Alavés : EN DIRECTO ONLINE TV El equipo merengue enfrenta a los albiazules este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 22 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganar al Alavés para recortar distancia con el líder Barcelona, que empató con Valencia. (2:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (TV: Movistar Partidazo y LaLiga TV para España)



El partido Real Madrid vs Alavés podría marcar el despertar de los merengues en la LaLiga si consiguen un triunfo y recortar la diferencia con Barcelona. Los blanccos en la presente temporada no han aprovechado las siete oportunidades en que los azulgrana dejaron puntos.



Previo al Real Madrid vs Alavés, el equipo del técnico Santiago Solari cuenta con 39 puntos y se ubica en el tercer lugar. Mientras que Barcelona sumó 50. Es decir la diferencia se puede acortar a ocho puntos a falta del clásico español por la rueda de revancha de la Liga Santander.



En plena preparación del Real Madrid vs Alavés, los madridistas se han enfocado sin duda en su eterno rival luego que se conoció que enfrentarán a Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey. El duelo de ida será el próximo miércoles.

Real Madrid vs Girona: Segundo Gol de Benzema (Fuente. DirecTv | Copa del Rey)

Una semana cargada de partidos decisivos luego del encuentro Real Madrid vs Alavés. Primero el clásico pero enseguida disputarán el derbi de la ciudad con Atlético Madrid, que justamente marcha en el segundo lugar con cinco puntos de ventaja. Y por si fuera poco el 13 de febrero chocan con Ajax por la Champions League.



Los merengues han conseguido una de las mejores rachas de triunfos de la temporada antes del Real Madrid vs Alavés, tras encadenar cuatro triunfos seguidos en LaLiga y la Copa del Rey.



El DT Solari podría sorprender en su alineación con miras al Real Madrid vs Alavés. Es probable que apueste por el tridente ofensivo Gareth Bale, Karim Benzema y Vinicius.



Sin embargo, el entrenador merengue tendrá que afinar el resto de su equipo de cara al Real Madrid vs Alavés. Dani Carvajal y Raphael Varane están suspendidos. Volverían al once Odriozola, Nacho, Reguilón y Courtois. Además de Casemiro y Modric.

El rival no pasa por un buen momento y antes del duelo Real Madrid vs Alavés ha conseguido solo un puntos en sus últimos tres partidos. No obstante, buscarán la proeza que le serviría para pasar de la zona de clasificación a la Europa League a los puestos de Champions.



El técnico de los albiazules ha dispuesto la convocatoria de sus nuevos refuerzos Inui, Diego Rolán y Álex Blanco para el choque Real Madrid vs Alavés. Pero no contará con los lesionados Rodrigo Ely y Darko Brasanac.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Alavés:



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Bale.

Alavés : Pacheco; Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Pina, Manu García, Wakaso; Jony, Bastón, Calleri.

