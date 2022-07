Real Madrid vs. América EN VIVO | EN DIRECTO Tremendo amistoso internacional es el que sostendrán este martes el cuadro español se traslada hasta San Francisco, California, para enfrentar a ‘Las Águilas’ de México en un duelo de preparación para ambas escuadras que se darán cita en el Oracle Park, entérate aquí todos los detalles de este encuentro que también puedes seguir desde el minuto a minuto desde Trome.pe.

Real Madrid continúa con su preparación y en esta ocasión intentará hacerse con una victoria y recuperarse del tropezón que significó su primer encuentro primer amistoso donde perdió 1-0 con Barcelona. El campeón de la Champions League, comandado por Carlo Ancelotti y que ahora tratara de recuperar el paso ante ‘Las Águilas’.

Por su parte, el equipo mexicano llega con las mismas necesidades que los de la Casa Blanca ya que tuvo un par de malos resultados ante Chelsea 2-1 y luego cayó por este mismo resultado ante el Manchester City. Para este martes se espera que el peruano Pedro Aquino pueda iniciar las acciones y tenga una buena actuación ante el campeón de Europa.

América vs. Real Madrid: las 'Águilas' ponen rumbo a su próximo amistoso (Video: @ClubAmerica).

Real Madrid vs. América: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Eden Hazard, Vinícius Jr. y Karim Benzema.

América: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Emilio Lara, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Jonathan dos Santos, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Diego Valdés y Henry Martín.

¿A qué hora se juega el amistoso Real Madrid vs. América?

Este duelo internacional entre Real Madrid vs América se disputará en el Oracle Park de California en los siguientes horarios:

Perú: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

México: 9.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, NY, Washington): 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 4.30 a. m. (miércoles).

¿En qué canales ver amistoso Real Madrid vs. América?

El amistoso internacional Real Madrid vs América puedes seguirlo desde la señal de TUDN si te encuentras en México, pero si vives en Sudamérica puede pegarte a este partidazo por la señal de DirecTV Sports.

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: TUDN

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Univision, TUDN, FOX Deportes, Univision NOW

España: TV3, RTVE y TVE La 1.

¿Cómo ver Real Madrid vs. América por DirectvGO ?

Si no te quieres perder ningún detalle de la transmisión del duelo entre Real Madrid vs. América lo puedes seguir desde una PC o cualquier dispositivo móvil mediante la web oficial www.directvsports.com y la aplicación DirecTV Go. De esta manera, podrás ver toda la acción de este duelo intercontinental desde cualquier lugar del planeta donde te encuentres.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿En qué estadio se jugará el Real Madrid vs. América?

El coloso elegido para este duelo ha sido el Oracle Park, el famoso estadio de los GIants de la NFL, ubicado en la ciudad de San Francisco, California. El estadio fue inaugurado el 11 de abril de 2000 y su capacidad total es de 41.000 espectadores. Su gramado será acondicionado para este duelo internacional.