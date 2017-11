Real Madrid vs APOEL: EN VIVO VER EN DIRECTO FOX SPORTS ONLINE partido por Champions League

Real Madrid vs APOEL EN VIVO EN DIRECTO. Los blancos visitan este martes al cuadro de Chipre en el Estadio Neo GSP por la fecha 5 del Grupo H de la Champions League. El partido iniciará a las 2:45 p.m. (hora peruana) por la señal de Fox Sports.



¿Lo vas a seguir por Internet? Trompe.pe. te traerá el minuto a minuto del partido por Champions League con todas las incidencias: goles, jugadas, polémicas, declaraciones y más.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina: 4:45 p.m.

Brasil 5:45 p.m.

Colombia 2:45 p.m.

Chile 4:45 p.m.

Estados Unidos 2:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 2:45 p.m.



Real Madrid enfrentará al modesto equipo APOEL en busca de asegurar su pase a octavos de final de la Champions League. Los de Zinedine Zidane marchan segundos en el Grupo H con 7 puntos, debajo del líder Tottenham que sumó 10 unidades.



Justamente fue Tottenham el equipo que venció a Real Madrid para estar en lo más alto de dicho grupo de la Champions League. Los 'Spurs' se impusieron 3-1 frente a los blancos de local.



Real Madrid viene de un empate a cero con el Atlético Madrid por la Liga Santander, con el que quedaron a 10 puntos del Barcelona, puntero de la tabla de posiciones tras 12 jornadas disputadas.



Para este partido con APOEL, Real Madrid no podrá contar con su capitán, Sergio Ramos, quien sufrió la rotura de su tabique nasal en el duelo contra Altético Madrid. A esta baja se suman Bale y Navas (en recuperación).



Cristiano Ronaldo y Karim Benzema pilotarán el ataque de Real Madrid este martes por la Champions League. Ambos futbolistas no vienen teniendo fortuna de cara al gol en el torneo doméstico, pero tienen toda la confianza de Zinedine Zidane.



Cristiano Ronaldo apenas marcó 1 gol en la Liga Santander, pero en la Champions League acumula 6 gritos, que lo tiene como máximo artillero de la competencia hasta el momento. ¿Le marcará a APOEL para aumentar su cifra?