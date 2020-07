Real Madrid vs Athletic Bilbao EN DIRECTO. ‘Blancos’ visitan este domingo a los ‘Leones’ en el Estadio San Mamés por la jornada 34 de LaLiga Santander. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios, canales y alineaciones probables. ¡No te lo pierdas!

Real Madrid de Zinedine Zidane, líder del campeonato, no debe bajar la guardia ante Athletic Bilbao si quiere mantener los puntos de ventaja (4), sobre el segundo, Barcelona, que juega más tarde.

Desde el reinicio de LaLiga Santander, Real Madrid no conoce la derrota. Los ‘merengues’ encajaron 6 triunfos al hilo que lo ponen cerca de levantar el título al final de temporada. Igual, cualquier cosa puede pasar.

HORARIOS PARA SEGUIR EL REAL MADRID VS ATHLETIC BILBAO

A las 7:00 a.m. de Perú, Ecuador, Colombia y México. A las 8:00 a.m. de Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Estados Unidos. A las 9:00 a.m. de Uruguay, Argentina y Brasil. A las 2:00 p.m. de España.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS ATHLETIC BILBAO

ESPN 2 para Latinoamérica. Fox Premium, Fox Sports App y Fox Sports Web para Brasil. Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Movistar Laliga 1 para España. beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz USA para Estados Unidos.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID VS ATHLETIC BILBAO

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema.

Athletic Bilbao: Simón, Capa, Álvarez, Martínez, Berchiche, García, López, Muniain, Córdoba, Williams, García.

