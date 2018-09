Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE EN DIRECTO galácticos y vascos se miden este sábado (1:45 p.m.) en el estadio San Mamés, por la fecha 4 de La Liga Santander. Un partido que puedes seguir por la señal de ESPN.



Real Madrid vs. Athletic Bilbao es uno de los clásicos de La Liga Santander y son los pupilos de Julen Lopetegui quienes desean reafirmar su buen inicio de temperada con números perfectos 9 puntos jugadas las tres primeras fechas.



El tridente Gareth Bale, Karin Benzema y Marco Asensio será animador en este Real Madrid vs. Athletic Bilbao. Aunque también se anuncian algunas novedades en el cuadro vasco como el estreno de Iñigo Martínez, que se lesionó en la primera semana de preparación, y el regreso de Aritz Aduriz tras la lesión muscular que se produjo en el primer partido de La Liga Santander.



Los 'Leones' rugen en este Real Madrid vs. Athletic Bilbao después de tres semana, luego de acatar la suspensión de su juego ante el Rayo Vallecano y la para por fecha FIFA. Ahota con el retorno del goleador Aduriz, el ataque vasco sufriría modificaciones: Iñaki Williams iría a la izquierda con Markel Susaeta en la derecha e Iker Muniain como enganche.



Los de Lopetegui llegan con una carga importante de partidos al Real Madrid vs. Athletic Bilbao. Es por ello que el brasileño Casemiro, sufriría la rotación tras su gira con la selección, similar situación viviría Luka Modric. .



De momento la 'BBA', (Bale, Benzema y Asensio) es inamovible, pero Mariano aparece también como una alternativa con la '7' en la espalda, si hace falta.



Real Madrid vs. Athletic Club: Alineaciones



Athletic Bilbao : Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Raúl García, Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos o Asensio; Isco, Bale y Benzema.