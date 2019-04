Real Madrid vs Athletic Club Bilbao: EN VIVO Con Bale y Benzema por la Liga Santander

Real Madrid vs Athletic Bilbao : EN VIVO ONLINE TV El equipo merengue enfrenta al cuadro de los Leones este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 33 de la Liga Santander. Real Madrid busca un triunfo ante Athletic Bilbao para cerrar la temporada con optimismo. (9:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El partido Real Madrid vs Athletic Bilbao servirá para encaminar mejores sensaciones tras el regreso de Zinedine Zinedine y el inicio de un nuevo proyecto. Ganar es la consigna para el DT francés.



El encuentro Real Madrid vs Athletic Bilbao también representa el inicio del fin de una temporada para el olvido para el club merengue. Sin opciones a conseguir ningún título, la idea en congraciarse con la hinchada y perfilar el nuevo plantel 2019-2020.



En cambio, el encuentro Real Madrid vs Athletic Bilbao para la visita es la chance de mantenerse en la pelea por alcanzar la zona de clasificación de la Europa League. El objetivo de los Leones en alcanzar a Valencia y Getafe.



El técnico Zinedine Zidane busca motivar a un equipo que está pendiente de los rumores de las salidas y llegadas de jugadores para la próxima temporada. Las expectativas están puestas en el resultado del Real Madrid vs Athletic Bilbao.

Video: Gol 1 de Real Madrid

Zinedine Zidane no podrá contar con su joven estrella Vinicius Junior, que se recuperá de una lesión. Así el ataque blanco para el encuentro Real Madrid vs Athletic Bilbao estará a cargo de Gareth Bale y Karim Benzema.



Tampoco podrán estar para el duelo Real Madrid vs Athletic Bilbao, Thibaut Courtois, Sergio Ramos y Álvaro Odriozola. En cambio, Toni Kroos vuelve al equipo titular.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs Athletic Bilbao:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Benzema.

Athletic Bilbao : Herrerín; Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Beñat, San José; Muniain, Raúl García, Córdoba; y Williams.

