LaLiga Santander es uno de los torneos que más molestia mostró respecto a las fechas triples de las Eliminatorias Qatar 2022. Durante el mes de noviembre, algunos clubes volvieron a verse afectados y las autoridades no tuvieron más remedio que suspender los partidos Real Madrid vs. Athletic Club y Granada vs. Atlético Madrid.

Estos encuentros estaban programados para este domingo 17 de octubre, fecha fijada para que los protagonistas tengan el tiempo debido de recuperación ante la nueva jornada de Champions League. Sin embargo, algunos jugadores de Sudamérica recién acabaron su desgastante participación en selecciones el día jueves.

En el caso del Real Madrid, el brasileño Vinicius Jr. y el uruguayo Federico Valverde tuvieron actividad, a diferencia del Athletic Club, que solo cede deportistas en Europa.

Por su parte, Atlético Madrid cedió a los uruguayos José María Giménez y Luis Suárez, el mexicano Héctor Herrera y a los argentinos Ángel Correa y Rodrigo De Paul. En tanto, el peruano Luis Abram y el venezolano Darwin Machís recién se unieron al Granada.

Debido a este panorama, la organización de LaLiga Santander no tuvo más remedio de suspender los encuentros, tal como ocurrió en la cuarta jornada, cuando el Villarreal vs. Alavés y el Sevilla vs. Barcelona no se jugó. La molestia en España se mantiene por esta situación, pero lo positivo es que en noviembre el calendario ya no será tan ajustado.

Así fue el comunicado de LaLiga Santander sobre la suspensión de partidos.

“En el caso de los encuentros Real Madrid CF-Athletic Club y Granada CF-Club Atlético de Madrid, no se fijan horario ni fecha y se comunicará en su debido momento.

Esta situación se debe, como ya ocurrió en la Jornada 4, a la solicitud por parte de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF, en el día de hoy, del aplazamiento de los citados partidos por el hecho ya conocido de la ampliación por parte de la FIFA del período internacional de selecciones Conmebol hasta el jueves noche previo (14 de octubre, madrugada del viernes 15 en España) y que afecta, entre otros, a los citados clubes que deben disputar sus encuentros oficiales de UEFA Champions League el martes 19 de octubre.

Esta solicitud al Comité de Competición, coherente con el aplazamiento ya concedido para la Jornada 4, intenta paliar en lo posible los irreparables daños causados por una decisión que atenta contra la integridad deportiva de la competición“.