Real Madrid vs Atlético Madrid: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO derbi la Liga Santander

Real Madrid vsAtlético Madrid: El cuadro merengue enfrenta a los Colchoneros este sábado en el estadio Wanda Metropolitano por el derbi de la fecha 12 de la Liga Santander. Real Madrid obligado a ganarle al Atlético para sostener sus chances por el título. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv 610 para América) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



El derbi Real Madrid vs Atlético Madrid será excluyente en la lucha por torneo español. El perdedor quedaría relegado a 11 puntos del líder Barcelona, si los azulgranas le ganan a Leganés.



Por ello, el Real Madrid vs Atlético Madrid más allá de ser el clásico de la ciudad tiene un ingrediente adicional: ambos tienes 23 puntos y la irregularidad en los resultados a puesto en duda su favoritismo de manera temprana.



Además, el partido de la fecha Real Madrid vs Atlético Madrid significará sendas revanchas y opciones de recuperación para los equipo madridistas. Los merengues buscan recuperar terreno en el plano local y los Colchoneros sacudirse del fracaso en la Champions League (tres empates y una derrota).

Así fue el último triunfo del Real Madrid vs Las Palmas:

Real Madrid 3-0 La Palmas: resumen y goles

Respecto a los jugadores, Cristiano Ronaldo espera explotar su capacidad goleadora, Karim Benzema reponerse de las criticas y en el caso Antoine Griezmann, encaminar a su equipo al triunfo en casa. Así se presenta el Real Madrid vs Atlético Madrid.



En los bancos de suplentes la confianza del proyecto de los técnicos se ponen en entredicho. Zinedine Zidane vs Diego Simeone. Tanto el Real Madrid como el Atlético Madrid han perdido 10 puntos en once encuentros y de los 33 disputados. Nivel muy discreto en comparación al Barcelona.



Eso sí, la paralización del torneo español por la fecha FIFA, permitió al Atlético recuperar de lesiones a Koke, Yannick Carrassco y Filipe Luis. De esta manera, todo el plantel rojiblanco está disponible para el estratega argentino.



En cambio, en el Real Madrid la situación es distinta. Gareth Bale, parte del tridente BBC, se lesionó y es la principal baja para el derbi. Pero le deja su lugar a Isco Alarcón. Así, la ofensiva merengue estará comandad por Cristiano y Benzema. Otra baja es Keylor Navas lesionado y será remplazado por Kiko Casilla.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Atlético Madrid:



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Koke, Gabi, Saúl; Correa, Thomas; y Griezmann.



Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo.

