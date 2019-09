Real Madrid vs Atlético Madrid: Horarios y canales de TV para ver derbi de España por LaLiga

Real Madrid vs Atlético Madrid. Españoles se ven las caras en un partidazo de pronóstico reservado por la jornada 7 de LaLiga. En esta nota conoce los horarios, canales de TV y mucho más. ¡Se juegan la punta del campeonato! ¡Apúntalo y no te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Real Madrid vs Atlético Madrid? Pues este sábado 28 de setiembre en el Estadio Wanda Metropolitano, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Real Madrid vs Atlético Madrid? Va desde las 2:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 3:00 p.m. de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. de Chile, Argentina y Brasil. A las 9:00 p.m. de España.

¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Atlético Madrid? DirecTV Sports será el encargado de pasar el cotejo para Latinoamérica. En México por Sky HD. En España por Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Mitele Plus. En Estados Unidos por beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y declaraciones.



Real Madrid vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Vitolo; Félix, Costa



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, James, Bale; Hazard, Benzema.