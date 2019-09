Real Madrid vs Atlético Madrid: ¿Dónde y cómo ver transmisión del partido por derbi de fecha 7 de LaLiga?

Real Madrid vs Atlético Madrid. 'Blancos' visitan este sábado a los 'Colchoneros' en el Estadio Wanda Metropolitano por la fecha 7 de LaLiga. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia (4:00 p.m. de Chile y Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid (1°) y Atlético Madrid (3°) protagonizarán uno de los choques más atractivos del fútbol mundial. Escuadras se juegan el liderato de la LaLiga. Solo los separa un punto. Sin duda un partidazo por donde los veas.

Luego de su dura derrota ante PSG (3-0) por Champions League, Real Madrid levantó cabeza y metió 2 triunfos al hilo en la LaLiga que lo pusieron líder del campeonato con 14 puntos. A mitad de semana vencieron 2-0 a Mallorca.



Con el regreso de Gareth Bale al once inicial, el buen momento de James Rodríguez y el talento de Eden Hazard, Real Madrid espera hacerle frente al Atlético Madrid fuera de casa por LaLiga.



Atlético Madrid, por su parte, derrotó 2-0 a Mallorca y recuperó terreno en LaLiga gracias a Diego Costa y Joao Félix. El equipo de Diego Simeone no podrá contar con Álvaro Morata por suspensión.



Real Madrid vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Vitolo; Félix, Costa



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, James, Bale; Hazard, Benzema.