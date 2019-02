Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO Derbi en el Wanda Metropolitano por la Liga Santander

Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' visitan este sábado a los 'Colchoneros' en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid por la fecha 23 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 10:15 a.m. de perú (4:15 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Liga Santander, en el que estará en juego el segundo lugar de la tabla de posiciones. El local tiene 2 puntos de ventaja sobre la visita.

Real Madrid viene de un partidazo frente a Barcelona por las semifinales ida de Copa del Rey (1-1). El equipo de Santiago Solari parece haber encontrado el nivel que tanto pedían sus aficionados. No pierden hace 6 choques.



Una de las novedades en el once de Real Madrid sería el regreso de Gareth Bale, quien estaría en lugar de Vinicius Junior, afectado por el incendio en las instalaciones de Flamengo, su ex club, donde murieron una decena de personas.



Atlético Madrid, por su parte, afrontará el derbi de la ciudad de Madrid luego de una derrota 1-0 ante Real Betis en condición de visita. Los de Simeone está obligados a ganar para acortar diferencias con Barcelona, líder con 6 puntos más que los 'colchoneros'.

Atlético Madrid aún no recupera a sus lesionados: Koke Resurrección, Diego Costa y Stefan Savic. Pero los que sí estarán ante Real Madrid tras su alta médica son Godín y Saúl Ñíguez.



Real Madrid vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Atlético Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Lucas; Saúl, Thomas, Rodrigo, Correa; Griezmann, Morata



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Reguillón; Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez; Bale, Benzema.