Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' reciben a los 'Colchoneros' este domingo por la fecha 31 de la Liga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido arrancará a las 9:15 a.m. de Perú (4:15 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports (610).



¿Vas a seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del clásico con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. ¡No te lo pierdas!



Real Madrid de Cristiano Ronaldo y Atlético Madrid de Antoine Griezmann, protagonizarán el choque más atractivo de esta jornada de Liga Santander en el recinto deportivo de los 'Merengues'.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



España / 4:15 p.m.

Argentina / 11:15 a.m.

Brasil / 11:15 a.m.

Uruguay / 11:15 a.m.

Estados Unidos / 10:15 a.m.

Paraguay / 10:15 a.m.

Bolivia / 10:15 a.m.

Perú / 9:15 a.m.

Colombia / 9:15 a.m.

Ecuador / 9:15 a.m.

México / 9:15 a.m.



Real Madrid viene de un triunfo 3-0 ante Juventus que quedará en la historia de la Champions League y no tanto por el resultado, sino por el golazo de 'chalaca' de Cristiano Ronaldo a Buffon.



En la semana se habló más de la actuación de Cristiano Ronaldo que del partido contra Atlético Madrid, el segundo de la tabla de posiciones de la Liga Santander.



Atlético Madrid, por su parte, también ganó en la competencia internacional, aunque no por Champions League, sino por la Europa League. Derrotó 2-0 a Sporting Lisboa en condición de local.



Real Madrid vs Atlético Madrid: Alineaciones confirmadas



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio; Bale y Cristiano Ronaldo



Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Saúl, Gabi, Thomas, Koke; Griezmann y Diego Costa