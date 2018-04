Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO desde las 9:15am se enfrentan este domingo 8 de abril en el Santiago Bernabéu por la fecha 31 de la Liga Santander. Galácticos y colchoneros protagonizarán una vez más el derbi madrileño en el que ambos equipos les urge el triunfo para no alejarse más del Barcelona que este sábado ganó al Leganés con triplete de Lionel Messi.



Para este Real Madrid vs. Atlético Madrid, Zidane tendrá en el ataque a un Cristiano Ronaldo como su mayor carta de gol. El portugués llega a este derbi totalmente inspirado tras su espectacular gol de chalaca ante la Juventus en la Champions League y la repetición que hizo en los entrenamientos del equipo blanco previo al partido contra los colchoneros.

Diego Simeone, DT del Atlético Madrid, en cambio decidió poner en paños fríos el buen momento de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y en una última conferencia de prensa dijo que para él la mejor chalaca es la que hizo Enzo Francescoli en el River Plate, evitando así alabar a la máxima estrella galáctica.



De acuerdo a la tabla de posiciones de la Liga Santander, Real Madrid tiene 63 puntos y Atlético Madrid 67 unidades. El Barcelona es puntero con 79 puntos, con un partido más que los protagonistas del derbi de este domingo.

Cristiano Ronaldo anotó extraordinario GOL de chalaca en el Real Madrid vs. Juventus

¿DÓNDE VER EL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?



En el Perú y Latinoamérica podrás ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid en DirecTv, mientras que en España y otros países de Europa BeIN Sports será el canal que transmitirá el partido.



Pero si estás conectado a Internet podrás seguir el minuto a minuto del Real Madrid vs. Atlético Madrid a través de TROME.PE, donde te traeremos también las jugadas, polémicas, goles, previa e hinchas. ¡No te lo pierdas!

HORARIO DEL REAL MADRID VS ATLÉTICO MADRID



España / 4:15 p.m.

Argentina / 11:15 a.m.

Brasil / 11:15 a.m.

Uruguay / 11:15 a.m.

Estados Unidos / 10:15 a.m.

Paraguay / 10:15 a.m.

Bolivia / 10:15 a.m.

Perú / 9:15 a.m.

Colombia / 9:15 a.m.

Ecuador / 9:15 a.m.

México / 9:15 a.m.

El Atlético Madrid no ha perdido en el Santiago Bernabéu en sus últimas cuatro visitas de la Liga Santander al Real Madrid. Tiene cuatro victorias y un empate, por lo que Simeone está ansioso de prolongar su buena racha en el templo galáctico.



Cristiano Ronaldo quiere alcanzar el 'pichichi' en este Real Madrid vs. Atlético Madrid. Está a cuatro goles de igualar a Lionel Messi y este domingo puede ser la gran oportunidad de reducir la distancia con su máximo rival.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: Posibles alineaciones



Real Madrid: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Bale (Asensio), Casemiro, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo y Benzema (Asensio).



Atlético Madrid: Oblak, Vrsaljko (Juanfran), Godín, Savic, Lucas, Correa (Thomas), Gabi, Saúl, Koke, Diego Costa y Griezmann.