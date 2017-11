Real Madrid vs. Barcelona: Día y hora del clásico español por la Liga Santander

La Liga Santander (LaLiga) confirmó este jueves que el primer clásico español de la temporada Real Madrid vs. Barcelona, de la fecha 17 del campeonato local se jugará el 23 de diciembre.



"El duelo más destacado de la jornada será el Clásico entre el Real Madrid vs Barcelona que se disputará el sábado a las 13:00 (12h00 GMT)", añadió la nota.



Es decir, para el Perú el horario del clásico de España: Real Madrid vs Barcelona será a las 7:00 a.m. y se transmitirá en vivo para todo el mundo.



LaLiga confirmó de este manera lo adelantado por su presidente, Javier Tebas, el pasado 11 de septiembre cuando afirmó en declaraciones a la radio Onda Cero que el clásico "se a va a jugar el sábado 23 a las 13H00 (12H00 GMT)".



"El 17º capítulo de esta temporada dará comienzo el martes 19 de diciembre y terminará el sábado 23 a las 18h30 (17h30 GMT)", informó LaLiga en un comunicado.

"Esa semana, con motivo de las fechas navideñas, vamos a tener una jornada muy especial con partido el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado", añadió entonces el presidente de LaLiga. "Vamos a hacer una semana especial de fútbol, desde el martes 19 al sábado 23", concluyó.

