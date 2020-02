Real Madrid vs Barcelona EN DIRECTO. ‘Blancos’ reciben este domingo 1 de marzo a los ‘azulgranas’ en el Estadio Santiago Bernabéu por clásico del fútbol español. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (5:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.

¿Vas a seguir el Real Madrid vs Barcelona vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Real Madrid y Barcelona protagonizarán uno de los duelos más atractivos del fútbol mundial. La cancha del Madrid estará plagado de estrellas que buscarán los 3 puntos. Sin duda, un partidazo por donde lo veas.

Real Madrid no llega de la mejor forma. Esto tras caer en casa ante Manchester City por Champions League. Además de ceder el liderato de la Liga Santander a los ‘culés’. Los de Zinedine Zidane no ganan hace 2 jornadas de liga. Ojo: Karim Benzema no marca hace 5 choques.

Barcelona, por su parte, es líder del campeonato con 3 puntos de ventaja sobre Real Madrid. Además registra una buena racha en el Bernabéu: ganó las últimas 3 veces que visitó a los ‘merengues’. Los de Quique Setién esperan un gran día de Lionel Messi y compañía. No estarán Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto. Pero se recuperaron Jordi Alba y Gerard Piqué.

REAL MADRID VS BARCELONA: ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Bale, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Messi; Braithwaite, Griezmann.