En cuestión de segundos, Thibaut Courtois fue exigido en un par de ocasiones. Pese a lo peligroso de los disparos, el belga respondió a la altura frente a Pierre Emerick Aubameyang y Ousmane Dembélé para conservar el 0-0 en el Real Madrid vs. Barcelona, el partido de la jornada 29 de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu.

Los azulgranas, como en gran parte de la etapa inicial, controlaron el esférico sin problemas. Entonces, mediante un avance, Sergio Busquets metió un pase largo para que Ferran Torres controle y se escape por la punta. El ex Manchester City llegó a la altura del área grande y lanzó un servicio por el medio.

El globo pasó de largo si que fuera rechazado por los defensores de Real Madrid. Así, Aubameyang aprovechó el contexto favorable para ensayar un remate directo a la portería de la ‘Casa Blanca’. El ‘1′ de los merengues esperó hasta el último momento y se movió oportunamente para bloquear el tiro del gabonés.

No obstante, la escena siguió dentro del cajón grande de los locales. Frenkie De Jong a recuperar el esférico y cuando dio un giro, entregó con Dembélé. El ‘Mosquito’, de inmediato, se perfiló para buscar el segundo palo, pero Cortuois voló, estiró la mano e impidió la primera alegría para los catalanes.

Real Madrid vs. Barcelona: la previa

Barcelona irá este domingo al Santiago Bernabéu llevará 1.113 días sin ganar un clásico. Seis partidos consecutivos sin lograr el triunfo ante el eterno rival, que durante este período ha cedido un empate y le ha derrotado en las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado.

Los azulgranas no han vuelto a celebrar una victoria ante el Real Madrid desde que lo derrotara a domicilio en LaLiga, el 2 de marzo de 2019, con un solitario gol del croata Ivan Rakitic (0-1). Entonces, Ernesto Valverde aún estaba en el banquillo.

Por su parte, el técnico extremeño también dirigiría al Barça en el siguiente clásico, un empate sin goles en el Camp Nou, el 18 de diciembre de 2019, en el partido de la primera vuelta de LaLiga de la temporada 2018-19.

El francés Karim Benzema no está al 100% y quedó descartado para participar del encuentro. Una molestia en el gemelo izquierdo lo obligó a salir del choque del lunes contra Mallorca y, por más que no sea grave la lesión, en tienda merengue se prefiere no arriesgarlo.

“Nunca hemos arriesgado, tampoco en París, donde podía jugar. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado, siente un poco de molestia”, declaró el entrenador Carlo Ancelotti, en la conferencia de previa de la víspera del cotejo.