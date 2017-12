Barcelona goleó 3-0 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por el clásico español por la fecha 17 de la Liga Santander. Los azulgranas sacaron 14 puntos de ventaja sobre los merengues.



Luis Suárez abrió el marcador al rematar un pase de Sergi Roberto (54), antes de que Messi hiciera el 2-0 al transformar un penal (64) y en el descuento Aleix Vidal hizo el 3-0 (90+3) en un partido que se transformó en el segundo tiempo tras una primera parte tranquila.



La derrota deja a los blancos a 14 puntos de los azulgrana, una distancia que el Real Madrid nunca ha logrado remontar para acabar ganando.

Mira los goles y resumen de las mejores jugadas del clásico Real Madrid vs Barcelona:

Real Madrid 0-3 Barcelona: Goles y resumen

Los 'merengues' acabaron el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Dani Carvajal por sacar con la mano un balón que iba a gol, en la acción que dio lugar al penal transformado por Messi.



Real Madrid pareció perder los papeles en la segunda parte, tras una primera parte igualada, en la que la decisión de Zinedine Zidane de meter a Mateo Kovacic de inicio, llenó aún más el centro del campo limitando el juego de ambos equipos.

INCIDENCIAS

MIN 90+2: Una tremenda jugada de Lionel Messi terminó en gol de Aleix Vidal para decretar al goleada de Barcelona.

Real Madrid vs Barcelona: Gol de Vidal

MIN 64: Lionel Messi aumentó la cuenta para Barcelona vía penal en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Barcelona: Gol de Lionel Messi

MIN 55: Luis Suárez anotó un golazo tras una contra perfecta de Barcelona.

Luis Suárez anotó golazo tras contragolpe perfecto en el clásico Real Madrid vs Barcelona [VIDEO]

EN VIVO : MINUTO 01 Empezó el partido.

EN VIVO: Los equipos salieron a calentar al campo de juego.

Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs Barcelona:



Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Mateo Kovacic, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.



Barcelona: Marc Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Paulinho, Andrés Iniesta, Luis Suárez y Lionel Messi.

Previa del Real Madrid vs Barcelona:



Real Madrid vs Barcelona será el partido decisivo en la definición de la Liga. El clásico español podía dejar a los azulgranas, si ganan, con una ventaja de 14 puntos sobre los madridistas, que llegan motivados por el título del Mundial de Clubes.



En el caso que el equipo de Zinedine Zidane salga victorioso en el Real Madrid vs Barcelona, podría acortar su diferencia a ocho puntos y con el partido pendiente por jugar ante Leganés, podría quedar a solo cinco unidades. Una Liga es distinta con 14 puntos de distancia que con solo 5, a falta de la rueda de revanchas.



Incluso en la historia de la Liga Santander Real Madrid y ningún equipo ha logrado remontar una ventaja, que contaría Barcelona, cercana a los 15 puntos, es decir cinco partidos perdidos.

Barcelona 4-0 La Coruña: Goles y resumen

Sin duda, cinco derrotas es algo casi imposible para el club azulgrana, que hasta ahora es invicto en 16 partidos jugados, y solo una catástrofe podría hacer que pierdan 15 puntos y que con eso, que Real Madrid no ceda terreno.



Pero el camino de Real Madrid en los últimos doce meses no solo ha sido irregularidad en la Liga, por el contrario, fue un trayecto llego de títulos. Cinco títulos seguidos y ni una final perdida no pone en entredicho el éxito merengue. Eso sí, una deuda pendiente es la Liga española.



En todo caso el Real Madrid vs Barcelona, con el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo y los títulos de Liga Santander, Champions League, Supercopa de Europa, Supercopa de España y el Mundial de Clubes son un argumento suficiente para ser el favorito en el Santiago Bernabéu .

Real Madrid vs Barcelona: Aquí se juega

El Real Madrid vs Barcelona enfrenta además, dos situaciones extremas. La valoración ofensiva de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, está por debajo de su cuota goleadora habitual en la Liga de los últimos años. Al otro lado, Ernesto Valverde, tiene menos goles en contra que todos los equipos.

Real Madrid 1-0 Gremio: resumen y gol

Zinedine Zidane apuesta a los resultados, y el momento de los jugadores. Gareth Bale esperará en el banco de suplentes y confiará en su esquema con dos hombres adelante: Cristiano y Benzema.



El Real Madrid vs Barcelona no es el único duelo. Además Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi se enfrentan por la supremacía que incluso ya un desafío cuando ambos celebran sus goles a cuanta tribuna o hincha se el cruce en el camino.



En todo caso Cristiano Ronaldo es el artífice de los cinco títulos y su propio Balón de Oro, y Lionel Messi, el goleador que ha generado la impresionante racha de 24 partidos sin perder de manera consecutiva.



Para Ernesto Valverde los problemas son el la zaga. La lesión de Samuel Umtiti obligará a seguir apostando por Thomas Vermaelen, pese a la recuperación de Javier Mascherano. Adelante, Luis Suárez y Lionel Messi son la carta de gol asegurada.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Barcelona:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Luis Suárez y Messi.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.