VER DIRECTV | CANALES ESPAÑA | Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | Azulgranas y se enfrentan en un duelo no apto para cardíacos en el Santiago Bernabéu, templo del Real Madrid y donde Luis Suárez podría volver a anotar como lo hizo en el último clásico (3-0) que eliminó a los blancos de la Copa del Rey. A continuación te damos a conocer los canales y horarios en ESPAÑA y el mundo para ver este partido de fútbol en TV. ¡Checa aquí todo lo que tienes que saber de este superclásico español!



Tras el humillante 3-0 del pasado miércoles 27 de febrero, al Real Madrid solo le queda seguir sumando puntos en la Liga Santander y avanzar en la Champions League para cerrar un año de transformación, mientras que el Barcelona podría cerrar una temporada en la que podría ganarlo todo.

CANALES EN ESPAÑA PARA SEGUIR EL REAL MADRID VS. BARCELONA





LIVE TV - Ver el canal GOL en directo y online DIRECTO FÚTBOL COPA DEL REY REAL MADRID VS FC BARCELONA DIALES GOL: Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)

LIVE TV - Ver el canal La 1 TVE en directo y online DIRECTO FÚTBOL COPA DEL REY REAL MADRID - FC BARCELONA DIALES LA 1 TVE: Movistar+ (canal 1), Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)

LIVE TV - Ver el canal TV3 en directo y online (sólo Catalunya) DIRECTO FÚTBOL COPA DEL REY REAL MADRID - FC BARCELONA DIALES TV3: Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)

Radios en ESPAÑA que transmitirán ONLINE del Real Madrid vs. Barcelona





Fútbol EN VIVO | Real Madrid vs. Barcelona | Canales y horarios en América



En Estados Unidos, el superclásico español Real Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey podrá verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de: beIN SPORTS y beIN SPORTS.



En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el Real Madrid vs. Barcelona podrá verse en vivo a través de: beIN SPORTS, DIRECTV Sports, SKY Sports, ESPN Brasil y Tigo Sports y TDN

Argentina 16:45 ESPN 2

Bolivia 15:45 ESPN 2

Brasil 16:45 ESPN Brasil

Canada 14:45 beIN Sports

Chile 16:45 ESPN 2

Colombia 14:45 ESPN 2 Andino

C.Rica 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Cuba 14:45 Tele Rebelde

Ecuador 14:45 ESPN 2 Andino

El.Salvador 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Estados.Unidos 14:45 - 11:45 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ

Guatemala 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Honduras 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

México 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua 13:45 SKY Sports (canales 504-546)

Panamá 14:45 SKY Sports (canales 504-546)

Paraguay 16:45 ESPN 2

Perú 14:45 ESPN 2

Puerto.Rico 15:45 SKY Sports (canales 504-546)

R.Dominicana 15:45 SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay 16:45 ESPN 2

Venezuela 15:45 ESPN 2 Andino

¿Qué partidos juega el Barcelona y Real Madrid esta temporada 2018-2019?



Esta temporada el Barcelona y Real Madrid tienen una apretada agenda deportiva. Los culés participan en la Supercopa de España, LaLiga Santander, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Mientras que Real Madrid le queda el torneo español y la Champions. Repasamos las fechas y los horarios de todos los partidos del FC Barcelona y Real Madrid: VER CALENDARIO



Barcelona





09/03/2019 Barcelona vs. Rayo Vallecano

17/03/2019 Barcelona vs. Real Betis

31/03/2019 Barcelona vs. Espanyol

03/04/2019 Barcelona vs. Villarreal

07/04/2019 Barcelona vs. Atlético Madrid

14/04/2019 Barcelona vs. Huesca

21/04/2019 Barcelona vs. Real Sociedad

24/04/2019 Barcelona vs. Alavés

28/04/2019 Barcelona vs. Levante

05/05/2019 Barcelona vs. Levante

Real Madrid