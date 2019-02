Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Dónde y cómo VER CANAL DE TV Semifinales vuelta de Copa del Rey

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO EN DIRECTO. 'Blancos' y 'Azulgranas' protagonizarán el choque más atractivo del fútbol mundial por semifinales vuelta de Copa del Rey. Conoces los horarios y canales del mundo.



¿Qué día y dónde se jugará el Real Madrid vs Barcelona? Pues este miércoles 27 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados. La fiesta está garantizada.



¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Barcelona? En Perú y Colombia arranca a las 3:00 p.m.. Mientras que en Argentina y Chile a las 5:00 p.m.. En España va a las 9:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

Real Madrid vs Barcelona: Horarios del mundo



España / 9:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Real Madrid vs Barcelona? El encargado de transmitir el partido para Latinoamérica es DirecTV Sports. En España vía Gol, TVE La 1 y TV3. En México vía Sky HD. En Estados Unidos vía beIN SPORTS.

Real Madrid vs Barcelona: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports

Bolivia / Tigo Sports Bolivia

Brasil / Watch ESPN Brasil

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Costa Rica / Sky HD

Ecuador / DirecTV Sports

México / Sky HD

Perú / DirecTV Sports

Panamá / Sky HD

Paraguay / DirecTV Sports

España / Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos / beIN SPORTS y Radio Barca

Uruguay / DirecTV Sports

Venezuela / DirecTV Sports



Real Madrid vs Barcelona: Alineaciones probables



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguillón, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Vinicius, Benzema.



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, Rakitic, Messi, Suárez, Dembélé.

