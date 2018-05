Real Madrid vs Bayern Múnich: James Rodríguez esquiva con maestría este dardo y se lo manda a Zidane

James Rodríguez garantiza que no pensará en una revancha cuando el Bayern Múnich se enfrente a su ex equipo, el Real Madrid , en la semifinal de la Champions League. El colombiano desvió pregunta incómoda y se la dejó a Zinedine Zidane.

James Rodríguez ayudó al Real Madrid a ganar dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes y la liga española antes de salir a préstamo el año pasado ante la poca actividad con el técnico Zinedine Zidane. Rodríguez dijo que su principal enfoque es ayudar al Bayern a borrar una desventaja de 2-1 luego del juego de ida y avanzar a la final.



"Si pudieras quitar a un jugador del once de Real Madrid ¿A quién quitarías?", preguntó el periodista español. "Pregúntale a Zidane. Esa pregunta no es para mí. Todos los jugadores son buenos. Quitaría a los once, todos son buenos", disparó James Rodríguez.

De inmediato otro reportero apuntó al mismo lado. "Es un partido para demostrar que se equivocaron al dejarte ir", insistió. "Es algo que uno no debe de pensar mucho. Pienso solo en hacer un buen partido y hacer cosas buenas. Ayudar a mis compañeros para pasara a la gran final", acotó James Rodríguez previo al Real Madrid vs Bayern Múnich.

Las declaraciones de James Rodríguez y la mención a Zinedine Zidane:

James Rodríguez espera ser bien recibido por los aficionados del Santiago Bernabéu, y no celebrará en caso de que anote, por respeto a los hinchas del Madrid.



“Siempre es agradable volver a un lugar al que llamas hogar. Es una mezcla de buenos sentimientos”, dijo. “Me trataron bien aquí, gané mucho, y es una cuestión de respeto para todos aquí y el hecho de que era feliz aquí”.

Zidane elogió constantemente a Rodríguez durante su estancia en Madrid, pero le dio pocas oportunidades como titular o entrando de cambio.



“No tengo ningún resentimiento hacia Zidane. Solo quiero jugar semana tras semana. El Bayern Múnich puede llegar a la final. No hay nada en contra de Zidane o este club. Estoy agradecido con todos aquí. Solo quiero jugar bien para mi equipo”, comentó el jugador de 26 años.

“Cuando tuve la oportunidad de jugar aquí siempre hice mi mejor esfuerzo. No creo que sea culpa de nadie, ya no estoy en Madrid. Las cosas suceden por muchas razones”, declaró.



El Real Madrid le pagó al Mónaco, según reportes, 80 millones de dólares (alrededor de 100 millones de dólares actuales), después de que el colombiano acaparó reflectores con una destacada participación en el Mundial de Brasil 2014.



Bayern tiene la opción de comprar a Rodríguez por 42 millones de euros (51 millones de dólares) una vez que expire su préstamo por dos años. “Mi presente es el Bayern. Estoy bien, estoy feliz y solo estoy pensando en estar aquí”, puntualizó.

