Real Madrid vs Bayern Munich: James Rodríguez sí tendrá revancha con Zinedine Zidane [VIDEO y FOTOS]  

James Rodríguez despertó la duda en todos los hinchas del Real Madrid : ¿podrá jugar las semifinales de la Champions League, pese a estar cedido a préstamo en Bayern Munich y dejar a los galácticos fuera del sueño de la doceava? Las redes sociales volvían viral este tema que rápidamente se aclaró.



James Rodríguez, ex jugador de Real Madrid y uno de las figuras más importantes de Colombia, sí podrá ser tomado en cuenta por Bayern Munich en las semifinales de la Champions League. Puesto que la UEFA deja sin efecto la 'Cláusula de miedo' que normalmente usan los equipos cuando ceden a un jugador a otro equipo.



El caso más sonado fue el de Thibaut Courtois quien fue cedido al Atlético de Madrid de parte de Chelsea y una clausula de 3 millones le impedía enfrentar al cuadro inglés. Pero en las semifinales de la Champions League 2013/14 se dio este cruce y la UEFA decidió que el golero juegue sin que los españoles paguen dicha penalidad.



Diario As en España también aclaró el tema: "Legalmente es imposible que esto suceda por reglamentación UEFA y James Rodríguez está disponible para las dos semifinales y Bayern Munich no tendrá problema en alinear a su mejor mediocampista a lo largo de la temporada”



La cesión de James Rodríguez, por parte del Real Madrid, al Bayern Munich ha sido muy criticada porque lejos de repotenciar a los bávaros, no existe una clausula recompra o que impida venderlo. Si el club alemán lo quiere comprar y el jugador está de acuerdo, los ‘merengues’ no tendrán ninguna opción de recuperarlo u oponerse. Lo cierto es que hoy el colombiano solo tiene apetito de revancha y cobrárselas a Zinedine Zidane, técnico que nunca lo vio con buenos ojos en la Casa Blanca.