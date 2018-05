Cristiano Ronaldo no solo es un 'cazador' de goles, también mete lujos que pone al hincha de pie para aplaudir. Eso pasó en el Real Madrid vs Bayern Munich por la vuelta de semifinales de Champions League. Mira el video.



Luka Modric soltó el esférico para Cristiano Ronaldo, quien realizó pirueta al recibir la marca de Joshua Kimmich, lateral que abrió el marcador en ambos partidos de semifinales.



Posterior a la 'pisadita', Cristiano Ronaldo hizo un pase con el borde derecho de su pie izquierdo. Aquí las imágenes de su jugada en el Real Madrid vs Bayern Munich vía ESPN.

Video: Jugada de Cristiano Ronaldo

Esta acción de Cristiano Ronaldo ocurrió antes de finalizar la primera parte del real Madrid vs Bayern Munich por la vuelta de semifinales de Champions League.